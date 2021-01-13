Кременчук знищив Крижаних Вовків в УХЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 24 туру регулярного чемпіонату УХЛ Крижані Вовки вдома поступилися Кременчуку.
Підсумковий рахунок зустрічі 10:2 на користь Кременчука.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
24 тур, 13 січня
Крижані Вовки - Кременчук 2:10 (1:0, 0:2, 0:8)
Голи: 1:0 - Анкудинов (Жигалов), 19:33; 1:1 - Денискин (Алексюк), 24:36; 1:2 - Серанов (Орлов - Бабрусєв), 27:33, 1:3 - Созонов (Орлов), 41:46; 1:4 - Дубінін (Денискин), 42:56; 1:5 - Серанов (Созонов), 43:30; 1:6 - Дубінін (Коробов), 47:09; 1:7 - Созонов (Серанов - Орлов), 47:35; 2:7 - Панков (Жигалов), 53:19; 2:8 - Орлов (Коробов - Дубінін), 54:20; 2:9 - Орлов (Созонов); 54:55; 2:10 - Ворона (Грицких), 58:01.
Раніше, Білий Барс обіграв Сокіл в УХЛ.