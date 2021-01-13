Маріуполь відзаявив Кобякова

У складі маріупольської команди нападник зіграв 20 матчів

Джерело - УХЛ.

Маріуполь розірвав контракт з нападником Євгеном Кобяковим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У складі маріупольської команди нападник зіграв 20 матчів, в яких набрав 8 (4+4) очок і заробив показник корисності -11. Закинутими шайбами Кобяков відзначався у воротах Кременчука, Крижаних Вовків і Білого Барса (двічі).

Останній матч за Маріуполь Євген Кобяков зіграв 6 січня, завершивши таким чином свою серію з 6 матчів поспіль без набраних очок.

Нагадаємо, Маріуполь впевнено переміг Крижаних Вовків.