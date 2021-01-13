Джерело - УХЛ.
Білий Барс підписав контракт з нападником Владиславом Брагою, якого раніше відзаявив херсонський Дніпро.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
19-річний форвард починав кар'єру в Галицьких левах, в складі яких дебютував в національному чемпіонаті в сезоні 2017/18. Наступні два сезони Брага провів в Дніпрі, останній матч у складі щук нападник зіграв 9 січня.
Всього в чемпіонатах України Владислав Брага зіграв 119 матчів, набрав 24 (7+17) очки при показнику корисності -14. У сезоні 2020/21 за Дніпро форвард набрав 7 (1+6) очок у 22 поєдинках.
За Білий Барс форвард буде виступати під 12 номером.
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