9-річний форвард провів у чемпіонатах УХЛ 119 матчів

Джерело - УХЛ.

Білий Барс підписав контракт з нападником Владиславом Брагою, якого раніше відзаявив херсонський Дніпро.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

19-річний форвард починав кар'єру в Галицьких левах, в складі яких дебютував в національному чемпіонаті в сезоні 2017/18. Наступні два сезони Брага провів в Дніпрі, останній матч у складі щук нападник зіграв 9 січня.

Всього в чемпіонатах України Владислав Брага зіграв 119 матчів, набрав 24 (7+17) очки при показнику корисності -14. У сезоні 2020/21 за Дніпро форвард набрав 7 (1+6) очок у 22 поєдинках.

За Білий Барс форвард буде виступати під 12 номером.

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