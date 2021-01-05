Кременчук у серії буллітів здолав Сокіл у 23 турі УХЛ

Переможець матчу визначався у серії буллітів

Джерело - Чемпіон.

У матчі 23-го туру УХЛ Кременчук вдома зустрічався з київським Соколом.

Сокіл закинув швидку шайбу. У другому періоді господарі закинули дві шайби. Наприкінці третього періоду матчу гості зрівняли рахунок і перевели гру в овертаймі. Переможець визначився у серії буллітів. Кременчук виграв - 2:1.

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23 тур, 5 січня

Кременчук - Сокіл 3:2 (бул) (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 2:1)

Шайби: 0:1 - 03:04 Рубан, 1:1 - 29:24 Бабрусев, 2:1 - 36:48 Денискін, 2:2 - 59:48 Смірнов

Раніше, Донбас впевнено переміг Краматорськ у 23 турі УХЛ.