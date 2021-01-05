 Кременчук у серії буллітів здолав Сокіл у 23 турі УХЛ | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
Мій профіль
Українка претендує на звання найкращої спортсменки в історії Всесвітніх ігор
Вчора 14:15 4681
Луческу хоче бразильця замість Абада
Сьогодні 21:10 451
У Динамо на зборах буде максимум один новачок
Сьогодні 19:54 670
Шахтар назвав спаринг-партнерів на перший зимовий збір
Сьогодні 14:20 1125
Асистент Луческу розірвав контракт з Динамо
Сьогодні 13:47 1469
Верняєва відсторонили від змагань
Сьогодні 11:06 2204 1
Російський клуб достроково перервав оренду гравця Динамо
Сьогодні 10:45 1453
Олексій Михайличенко: Лобановський був людиною слова
Сьогодні 10:03 3679
Канада розгромила Росію, США обіграли Фінляндію у півфіналі молодіжного чемпіонату світу
Сьогодні 08:27 2463
Клуб Фонсеки може перехопити Абада у Динамо
Вчора 21:53 995
Блоги
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:44 822
ММА? Майк Тайсон провів спаринг в октогані
ММА? Майк Тайсон провів спаринг в октогані Valeriy Ruchka
Вчора 17:00 888
Українка претендує на звання найкращої спортсменки в історії Всесвітніх ігор
Українка претендує на звання найкращої спортсменки в історії Всесвітніх ігор Valeriy Ruchka
Вчора 14:15 4677
Скандальний боксер зазначив хто поверне Крим Україні
Скандальний боксер зазначив хто поверне Крим Україні Valeriy Ruchka
Вчора 14:00 6317 1
Уже можна вручати премію Пушкаша. Півзахисник Байєра забив феноменальний гол
Уже можна вручати премію Пушкаша. Півзахисник Байєра забив феноменальний гол Valeriy Ruchka
Вчора 13:00 5437
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:55 Футбол Кривбас залишили три гравці 41
21:41 Формула 1 Пілот Макларена заразився коронавірусом 125
21:26 Хокей. УХЛ Кременчук у серії буллітів здолав Сокіл у 23 турі УХЛ 231
21:10 Футбол Луческу хоче бразильця замість Абада 451
20:54 Бокс Батько Лопеса: Ми ще раз проведемо бій у легкій вазі тільки за правильні гроші 203
20:41 Футбол Матч між Ювентусом і Міланом під загрозою зриву 667
20:25 Хокей. УХЛ Донбас - Краматорськ 4:1. Огляд матчу 500
20:10 Футбол Хавбек Ювентуса заразився коронавірусом 506
19:54 Футбол У Динамо на зборах буде максимум один новачок 670
19:39 Хокей. УХЛ Донбас впевнено переміг Краматорськ у 23 турі УХЛ 642
19:26 Футбол Павелко: Український досвід показав, наскільки важливий VAR 547
19:09 Бокс WBC планує санкціонувати бій між Гарсією та Хейні 656
18:56 Футбол В АПЛ зафіксували 40 нових випадків зараження коронавірусом 706
18:39 Бокс Бій Ф'юрі - Джошуа може відбутися за межами Європи 948
18:26 Формула 1 Старт сезону Формули-1 буде відкладений і не відбудеться в Австралії 709
18:11 Футбол Собуцький відреагував на рішення про довічну дискваліфікацію 1557
17:55 Бокс Хейні назвав бажаного суперника на наступний бій 1160
17:40 Футбол Полісся продовжило контракти з трьома гравцями 862
17:25 Футбол Стало відомо, чому Кадірі залишив Арсенал 1440
17:09 Бокс Вайт: Я хочу провести бій з Ортісом перед реваншем з Повєткіним 1167
16:56 Футбол Марсель запропонував 8 мільйонів євро за Міліка 959
16:44 Блог Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 826
16:40 Теніс Помер колишній тренер Андрія Медведєва 1383
16:24 Бокс Гірн порадив Альваресу не повторювати помилок Ломаченка 1961
16:10 Футбол Маріуполь орендував захисника Шахтаря 1186

Кременчук у серії буллітів здолав Сокіл у 23 турі УХЛ

Сьогодні 21:26 231 0
Переможець матчу визначався у серії буллітів
Кременчук у серії буллітів здолав Сокіл у 23 турі УХЛ
#Кременчук, #Сокіл

Джерело - Чемпіон.

У матчі 23-го туру УХЛ Кременчук вдома зустрічався з київським Соколом.

Сокіл закинув швидку шайбу. У другому періоді господарі закинули дві шайби. Наприкінці третього періоду матчу гості зрівняли рахунок і перевели гру в овертаймі. Переможець визначився у серії буллітів. Кременчук виграв - 2:1.

Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
23 тур, 5 січня

Кременчук - Сокіл 3:2 (бул) (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 2:1)

Шайби: 0:1 - 03:04 Рубан, 1:1 - 29:24 Бабрусев, 2:1 - 36:48 Денискін, 2:2 - 59:48 Смірнов

Раніше, Донбас впевнено переміг Краматорськ  у 23 турі УХЛ.

Коментарі ()