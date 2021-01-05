Донбас впевнено переміг Краматорськ у 23 турі УХЛ

Гості провалили третій період матчу

Джерело - Чемпіон.

У матчі 23-го туру УХЛ Донбас приймав Краматорськ.

Перші два періоді пройшли за рівної гри. А от на третій період у гостей сил не вистачило.

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23 тур, 5 січня

Донбас - Краматорськ 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Шайби: 1:0 - Монс (Туркін, Казаковцев), 20:28; 1:1 - Гринь (Таран, Золотухін), 33:25; 2:1 - Лялька (Буценко), 51:20; 3:1 - Лялька (Разумов, Буценко), 52:35; 4:1 - Монс (Туркін, Казаковцев), 54:30.

Нагадаємо, Сокіл у серії буллітів переграв Донбас у 22 турі УХЛ.