 Донбас впевнено переміг Краматорськ у 23 турі УХЛ | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
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Донбас впевнено переміг Краматорськ у 23 турі УХЛ

Сьогодні 19:39 642 0
Гості провалили третій період матчу
Донбас впевнено переміг Краматорськ у 23 турі УХЛ
#Донбас, #Краматорськ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 23-го туру УХЛ Донбас приймав Краматорськ.

Перші два періоді пройшли за рівної гри. А от на третій період у гостей сил не вистачило.

Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
23 тур, 5 січня

Донбас - Краматорськ 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Шайби: 1:0 - Монс (Туркін, Казаковцев), 20:28; 1:1 - Гринь (Таран, Золотухін), 33:25; 2:1 - Лялька (Буценко), 51:20; 3:1 - Лялька (Разумов, Буценко), 52:35; 4:1 - Монс (Туркін, Казаковцев), 54:30.

Нагадаємо, Сокіл у серії буллітів переграв Донбас у 22 турі УХЛ.

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