 Сокіл у серії буллітів переграв Донбас у 22 турі УХЛ | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
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Сокіл у серії буллітів переграв Донбас у 22 турі УХЛ

Сьогодні 15:35 1110 0
Донбас перервав переможну серію
Сокіл у серії буллітів переграв Донбас у 22 турі УХЛ
#Сокіл, #Донбас

Джерело - Чемпіон.

У матчі 22-го туру УХЛ Донбас приймав київський Сокіл.

Гості святкували перемогу у серії буллітів. Донбас перервав переможну серію.

Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
22 тур, 29 грудня

Донбас - Сокіл 4:5 Б (0:1, 3:2, 1:1, 0:0, 0:2)

Шайби: 0:1 - 00:34 Морозов, 1:1 - 20:28 Монс, 2:1 - 23:15 Казаковцев, 2:2 - 30:59 Кузьменко, 3:2 - 33:44 Пангелов-Юлдашев, 3:3 - 37:46 Рубан, 3:4 - 55:06 Міхнов, 4:4 - 59:21 Пангелов-Юлдашев

Раніше, колишній наставник Донбасу очолив Маріуполь.

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