Сокіл у серії буллітів переграв Донбас у 22 турі УХЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 22-го туру УХЛ Донбас приймав київський Сокіл.
Гості святкували перемогу у серії буллітів. Донбас перервав переможну серію.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
22 тур, 29 грудня
Донбас - Сокіл 4:5 Б (0:1, 3:2, 1:1, 0:0, 0:2)
Шайби: 0:1 - 00:34 Морозов, 1:1 - 20:28 Монс, 2:1 - 23:15 Казаковцев, 2:2 - 30:59 Кузьменко, 3:2 - 33:44 Пангелов-Юлдашев, 3:3 - 37:46 Рубан, 3:4 - 55:06 Міхнов, 4:4 - 59:21 Пангелов-Юлдашев
Раніше, колишній наставник Донбасу очолив Маріуполь.