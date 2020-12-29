 Швеція розгромила Австрію, Німеччина здолала Словаччину на молодіжному чемпіонаті світу | Хокей | Champion.com.ua
Мій профіль
Як два киянина братів Кличків обійшли
Вчора 13:07 4508 1
"Вердер пропонував за мене мільйон". Віктор Пасулько міг стати першим українцем у європейському топ-клубі
Сьогодні 11:48 1792
Фенербахче орендував капітана збірної України
Сьогодні 07:10 1591
Різдвяна гонка-2020: Українці провалили гонку-переслідування
Вчора 21:15 1810
Українці стали п’ятими у мас-старті Різдвяної гонки
Вчора 20:00 1924
Санжар порадив Шахабу перейти у Динамо
Вчора 17:57 2053
Остання гонка чемпіонату України з біатлону відбулася без стрільби
Вчора 16:56 2322
Збірна України з футзалу втратила три позиції у рейтингу УЄФА
Вчора 16:31 2582
Білодід визнана найкращою дзюдоїсткою світу 2019/2020 років
Вчора 14:24 8083 2
Скрипник – найкращий тренер УПЛ 2020 року
Вчора 13:52 764
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:51 Футбол Центральний захисник Арсеналу підхопив COVID-19 70
11:48 Футбол "Вердер пропонував за мене мільйон". Віктор Пасулько міг стати першим українцем у європейському топ-клубі 1792
11:45 Пряма трансляція Маріуполь - Білий Барс: пряма трансляція матчу УХЛ 64
11:38 Пряма трансляція Дніпро - Крижані вовки: пряма трансляція матчу УХЛ 76
11:33 Футбол Рух цікавиться колишнім хавбеком Олександрії 222
11:15 Футбол Левченка визнано найкращим тренером року у Таджикистані 369
10:57 Футбол Арсенал хоче купити молодого таланта Барселони 390
10:41 Теніс ФТУ повідомила про рейдерське захоплення спорткомплексу в Кам'янському 430
10:25 Футбол Тухель може змінити Лемпарда у Челсі 535
10:10 Футбол Рух знайшов заміну Кухаревичу 926
09:55 Бокс Руїс: Настав час повернутися на ринг 1234
09:40 Футбол Зозуля вилікувався від коронавірусу 596
09:25 Футбол Челсі - Астон Вілла 1:1. Огляд матчу 548
09:09 Бокс Бетербієв заразився коронавірусом 785
08:55 Хокей Швеція розгромила Австрію, Німеччина здолала Словаччину на молодіжному чемпіонаті світу 1061
08:40 Футбол Крістал Пелес - Лестер 1:1. Огляд матчу 722
08:24 Баскетбол Детройт Михайлюка програв Атланті. Результати матчів НБА 753
08:08 Хокей. УХЛ Колишній наставник Донбасу очолив Маріуполь 1701
07:10 Баскетбол Фенербахче орендував капітана збірної України 1591
06:10 Бокс Джошуа: Я б не хотів відмовлятися від поясу WBO 2104
28 Грудня 2020
23:55 Футбол Баварія влітку хотіла купити Тете за 70 млн євро 2813
23:41 Футбол Левченко оцінив перехід Коваленка в Аталанту 2865
23:25 Футбол Селезньов пояснив провал у Малазі 2973
23:13 Біатлон Підручний виграв конкурс стрілків на Різдвяній гонці 3319
22:58 Футбол Куман назвав причину відсутності Мессі у заявці Барселони 2918

Швеція розгромила Австрію, Німеччина здолала Словаччину на молодіжному чемпіонаті світу

Сьогодні 08:55 1061 0
З 25 грудня по 5 січня відбувається молодіжний чемпіонат світу з хокею
Швеція розгромила Австрію, Німеччина здолала Словаччину на молодіжному чемпіонаті світу
#Швеція, #Канада

Джерело - Чемпіон.

У Канаді на молодіжному чемпіонаті світу 2021 року з хокею, який стартував 25 грудня, відбулися два матчі.

У групі А збірна Німеччини здолала Словаччину в овертаймі. У групі Б шведи не мали проблем з австрійцями.

Розклад молодіжного чемпіонату світу з хокею (час в дужках київський)

Зіграно два матчі:

Швеція - Австрія 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Німеччина - Словаччина 4:3 ОВ (1:1, 2:2, 0:0, 1:0)

Розклад наступних матчів молодіжного чемпіонату світу з хокею (час в дужках київський): 

29 грудня, вівторок

Чехія - США, 14:00 ET (21:00)

Швейцарія - Канада, 18:00 ET (1:00)

Росія - Австрія, 21:30 ET (4:30)

30 грудня, неділя

Словаччина - Фінляндія, 14:00 ET (21:00)

Німеччина - Швейцарія, 18:00 ET (1:00)

Швеція - Росія, 21:30 ET (4:30)

31 грудня, четвер

Австрія - Чехія, 14:00 ET (21:00)

Фінляндія - Канада, 18:00 ET (1:00)

США - Швеція, 21:30 ET (4:30)

2 січня, субота

Чвертьфінал 1, 12:00 ET (нд, 19:00)

чвертьфінал 2, 15:30 ET (нд, 22:30)

чвертьфінал 3, 19:00 ET (нд, 2:00)

чвертьфінал 4, 10:30 ET (нд, 5:30)

4 січня, неділя

Півфінал 1, 18:00 ET (1:00)

Півфінал 2, 21:30 ET (4:30)

5 січня, четвер

Матч за третє місце, 17:30 ET (пор, 0:30)

Фінал, 21:30 ET (пор, 4:30)

Коментарі ()