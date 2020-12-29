Швеція розгромила Австрію, Німеччина здолала Словаччину на молодіжному чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.
У Канаді на молодіжному чемпіонаті світу 2021 року з хокею, який стартував 25 грудня, відбулися два матчі.
У групі А збірна Німеччини здолала Словаччину в овертаймі. У групі Б шведи не мали проблем з австрійцями.
Розклад молодіжного чемпіонату світу з хокею (час в дужках київський)
Зіграно два матчі:
Швеція - Австрія 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Німеччина - Словаччина 4:3 ОВ (1:1, 2:2, 0:0, 1:0)
Розклад наступних матчів молодіжного чемпіонату світу з хокею (час в дужках київський):
29 грудня, вівторок
Чехія - США, 14:00 ET (21:00)
Швейцарія - Канада, 18:00 ET (1:00)
Росія - Австрія, 21:30 ET (4:30)
30 грудня, неділя
Словаччина - Фінляндія, 14:00 ET (21:00)
Німеччина - Швейцарія, 18:00 ET (1:00)
Швеція - Росія, 21:30 ET (4:30)
31 грудня, четвер
Австрія - Чехія, 14:00 ET (21:00)
Фінляндія - Канада, 18:00 ET (1:00)
США - Швеція, 21:30 ET (4:30)
2 січня, субота
Чвертьфінал 1, 12:00 ET (нд, 19:00)
чвертьфінал 2, 15:30 ET (нд, 22:30)
чвертьфінал 3, 19:00 ET (нд, 2:00)
чвертьфінал 4, 10:30 ET (нд, 5:30)
4 січня, неділя
Півфінал 1, 18:00 ET (1:00)
Півфінал 2, 21:30 ET (4:30)
5 січня, четвер
Матч за третє місце, 17:30 ET (пор, 0:30)
Фінал, 21:30 ET (пор, 4:30)