Швеція розгромила Австрію, Німеччина здолала Словаччину на молодіжному чемпіонаті світу

З 25 грудня по 5 січня відбувається молодіжний чемпіонат світу з хокею

Джерело - Чемпіон.

У Канаді на молодіжному чемпіонаті світу 2021 року з хокею, який стартував 25 грудня, відбулися два матчі.

У групі А збірна Німеччини здолала Словаччину в овертаймі. У групі Б шведи не мали проблем з австрійцями.

Розклад молодіжного чемпіонату світу з хокею (час в дужках київський)

Зіграно два матчі:

Швеція - Австрія 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Німеччина - Словаччина 4:3 ОВ (1:1, 2:2, 0:0, 1:0)

Розклад наступних матчів молодіжного чемпіонату світу з хокею (час в дужках київський):

29 грудня, вівторок

Чехія - США, 14:00 ET (21:00)

Швейцарія - Канада, 18:00 ET (1:00)

Росія - Австрія, 21:30 ET (4:30)

30 грудня, неділя

Словаччина - Фінляндія, 14:00 ET (21:00)

Німеччина - Швейцарія, 18:00 ET (1:00)

Швеція - Росія, 21:30 ET (4:30)

31 грудня, четвер

Австрія - Чехія, 14:00 ET (21:00)

Фінляндія - Канада, 18:00 ET (1:00)

США - Швеція, 21:30 ET (4:30)

2 січня, субота

Чвертьфінал 1, 12:00 ET (нд, 19:00)

чвертьфінал 2, 15:30 ET (нд, 22:30)

чвертьфінал 3, 19:00 ET (нд, 2:00)

чвертьфінал 4, 10:30 ET (нд, 5:30)

4 січня, неділя

Півфінал 1, 18:00 ET (1:00)

Півфінал 2, 21:30 ET (4:30)

5 січня, четвер

Матч за третє місце, 17:30 ET (пор, 0:30)

Фінал, 21:30 ET (пор, 4:30)