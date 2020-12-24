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НХЛ представила розклад старту сезону

Вчора 23:56 801 0
Чемпіонат розпочнеться 13 січня
НХЛ представила розклад старту сезону
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Сезон 2020-2021 в НХЛ розпочнеться п'ятьма поєдинками: Тампа - Чикаго, Філадельфія - Піттсбург, Торонто - Монреаль, Колорадо - Сент-Луїс і Едмонтон - Ванкувер.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Кожна команда в регулярному чемпіонаті проведе по 56 матчів. Всього за 116 днів НХЛ організовує 868 поєдинків.

Регулярний чемпіонат НХЛ завершиться 8 травня, а переможець Кубка Стенлі визначиться не раніше середини липня.

Нагадаємо, що НХЛ розпочнеться 13 січня.

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