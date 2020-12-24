НХЛ представила розклад старту сезону

Джерело - Чемпіон.
Сезон 2020-2021 в НХЛ розпочнеться п'ятьма поєдинками: Тампа - Чикаго, Філадельфія - Піттсбург, Торонто - Монреаль, Колорадо - Сент-Луїс і Едмонтон - Ванкувер.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
The countdown to January 13 is on!— NHL (@NHL) December 23, 2020
Full Schedule ➡️ https://t.co/Sb8ZnAFFYY pic.twitter.com/fPjP4qRg2q
Кожна команда в регулярному чемпіонаті проведе по 56 матчів. Всього за 116 днів НХЛ організовує 868 поєдинків.
Регулярний чемпіонат НХЛ завершиться 8 травня, а переможець Кубка Стенлі визначиться не раніше середини липня.
Нагадаємо, що НХЛ розпочнеться 13 січня.