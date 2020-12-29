Дніпро переміг Крижані Вовки в УХЛ

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У матчі 22-го туру УХЛ Дніпро обіграло Крижаних Вовків.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
22 тур, 29 грудня
Дніпро - Крижані Вовки 5:4 (2:1, 2:2, 1:1)
Голи: 1:0 - Ніконов, (Ратушний - Брага), 9:18; 2:0 - Гасніков (Целогородцев - Дорофєєв), 14:10; 2:1 - Павлов (Черемнов), 14:44; 2:2 - Хеффернан (Сурін - Панков), 27:44; 3: 2 - Целогородцев (Ратушний), 28: 23; 3: 3 - Кіча (Калиничев - Шабанов), 31: 55; 4: 3 - Целогородцев (Дорофєєв), 32:35; 5:3 - Целогородцев (Дорофєєв - Каракулько), 41:48; 5: 4 - Шабанов (Кіча), 46:12;
Раніше, Сокіл у серії буллітів переграв Донбас у 22 турі УХЛ.