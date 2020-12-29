 Дніпро переміг Крижані Вовки в УХЛ | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
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Дніпро переміг Крижані Вовки в УХЛ

Сьогодні 17:34 438 0
Матч завершився перемогою Дніпра
Дніпро переміг Крижані Вовки в УХЛ
#Дніпро, #Крижані Вовки, #УХЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 22-го туру УХЛ Дніпро обіграло Крижаних Вовків.

Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
22 тур, 29 грудня

Дніпро  - Крижані Вовки 5:4 (2:1, 2:2, 1:1)

Голи: 1:0 - Ніконов, (Ратушний - Брага), 9:18; 2:0 - Гасніков (Целогородцев - Дорофєєв), 14:10; 2:1 - Павлов (Черемнов), 14:44; 2:2 - Хеффернан (Сурін - Панков), 27:44; 3: 2 - Целогородцев (Ратушний), 28: 23; 3: 3 - Кіча (Калиничев - Шабанов), 31: 55; 4: 3 - Целогородцев (Дорофєєв), 32:35; 5:3 - Целогородцев (Дорофєєв - Каракулько), 41:48; 5: 4 - Шабанов (Кіча), 46:12;

Раніше, Сокіл у серії буллітів переграв Донбас у 22 турі УХЛ.

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