Вітер буде тренувати маріупольську команду

Джерело - ХК Маріуполь.

Сергій Вітер призначений виконуючим обов'язки головного тренера ХК Маріуполь.

Про це пише офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, 26 грудня ексголовний тренер Маріуполя Олександр Сеуканд подав у відставку після матчу з ХК Кременчук, в якому маріупольська команда зазнала поразки з рахунком 3:7.

Нового тренера Маріуполя представив перший заступник міського голови Михайло Когут, начальник управління молоді та спорту Маріуполя Олексій Казанцев і директор ХК Маріуполь Гліб Рибальченко.

Тренерську кар'єру фахівець почав в системі ХК Донбас в 2010 році. У 2016 році призначений спортивним директором ХК Донбас, у 2017 році також зайняв посаду головного тренера донецького клубу.