 Стартував молодіжний чемпіонат світу з хокею | Хокей | Champion.com.ua
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Стартував молодіжний чемпіонат світу з хокею

Сьогодні 10:10 1087 0
У Канаді з 25 грудня по 5 січня відбувається молодіжний чемпіонат світу
Стартував молодіжний чемпіонат світу з хокею
#Канада

Джерело - Чемпіон.

У п'ятницю, 25 грудня, в Канаді стартував молодіжний чемпіонат світу 2021 року з хокею.

Всі матчі турніру відбуваються в Едмонтоні без глядачів.

У групі А грають команди Канади, Фінляндії, Словаччини, Німеччини та Швейцарії. У паралельній групі грають Росія, Швеція, США, Чехія та Австрія.

Розклад молодіжного чемпіонату світу з хокею (час в дужках київський)

Зіграно три матчі:

Словаччина - Швейцарія 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Німеччина - Фінляндія 3:5 (0:2, 2:3, 1:0)

Росія - США 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)

Розклад молодіжного чемпіонату світу з хокею (час в дужках київський)

26 грудня, понеділок

Чехія - Швеція, 14:00 ET (21:00)

Канада - Німеччина, 18:00 ET (1:00)

Австрія - США, 21:30 ET (4:30)

27 грудня, п'ятниця

Швейцарія - Фінляндія, 14:00 ET (21:00)

Канада - Словаччина, 18:00 ET (1:00)

Росія - Чехія, 21:30 ET (4:30)

28 грудня, понеділок

Швеція - Австрія, 18:00 ET (1:00)

Німеччина - Словаччина, 21:30 ET (4:30)

29 грудня, вівторок

Чехія - США, 14:00 ET (21:00)

Швейцарія - Канада, 18:00 ET (1:00)

Росія - Австрія, 21:30 ET (4:30)

30 грудня, неділя

Словаччина - Фінляндія, 14:00 ET (21:00)

Німеччина - Швейцарія, 18:00 ET (1:00)

Швеція - Росія, 21:30 ET (4:30)

31 грудня, четвер

Австрія - Чехія, 14:00 ET (21:00)

Фінляндія - Канада, 18:00 ET (1:00)

США - Швеція, 21:30 ET (4:30)

2 січня, субота

Чвертьфінал 1, 12:00 ET (нд, 19:00)

чвертьфінал 2, 15:30 ET (нд, 22:30)

чвертьфінал 3, 19:00 ET (нд, 2:00)

чвертьфінал 4, 10:30 ET (нд, 5:30)

4 січня, неділя

Півфінал 1, 18:00 ET (1:00)

Півфінал 2, 21:30 ET (4:30)

5 січня, четвер

Матч за третє місце, 17:30 ET (пор, 0:30)

Фінал, 21:30 ET (пор, 4:30)

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