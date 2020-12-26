Джерело - Чемпіон.
У п'ятницю, 25 грудня, в Канаді стартував молодіжний чемпіонат світу 2021 року з хокею.
Всі матчі турніру відбуваються в Едмонтоні без глядачів.
У групі А грають команди Канади, Фінляндії, Словаччини, Німеччини та Швейцарії. У паралельній групі грають Росія, Швеція, США, Чехія та Австрія.
Розклад молодіжного чемпіонату світу з хокею (час в дужках київський)
Зіграно три матчі:
Словаччина - Швейцарія 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Німеччина - Фінляндія 3:5 (0:2, 2:3, 1:0)
Росія - США 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)
Розклад молодіжного чемпіонату світу з хокею (час в дужках київський)
26 грудня, понеділок
Чехія - Швеція, 14:00 ET (21:00)
Канада - Німеччина, 18:00 ET (1:00)
Австрія - США, 21:30 ET (4:30)
27 грудня, п'ятниця
Швейцарія - Фінляндія, 14:00 ET (21:00)
Канада - Словаччина, 18:00 ET (1:00)
Росія - Чехія, 21:30 ET (4:30)
28 грудня, понеділок
Швеція - Австрія, 18:00 ET (1:00)
Німеччина - Словаччина, 21:30 ET (4:30)
29 грудня, вівторок
Чехія - США, 14:00 ET (21:00)
Швейцарія - Канада, 18:00 ET (1:00)
Росія - Австрія, 21:30 ET (4:30)
30 грудня, неділя
Словаччина - Фінляндія, 14:00 ET (21:00)
Німеччина - Швейцарія, 18:00 ET (1:00)
Швеція - Росія, 21:30 ET (4:30)
31 грудня, четвер
Австрія - Чехія, 14:00 ET (21:00)
Фінляндія - Канада, 18:00 ET (1:00)
США - Швеція, 21:30 ET (4:30)
2 січня, субота
Чвертьфінал 1, 12:00 ET (нд, 19:00)
чвертьфінал 2, 15:30 ET (нд, 22:30)
чвертьфінал 3, 19:00 ET (нд, 2:00)
чвертьфінал 4, 10:30 ET (нд, 5:30)
4 січня, неділя
Півфінал 1, 18:00 ET (1:00)
Півфінал 2, 21:30 ET (4:30)
5 січня, четвер
Матч за третє місце, 17:30 ET (пор, 0:30)
Фінал, 21:30 ET (пор, 4:30)