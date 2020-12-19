 Визначилася дата початку сезону НХЛ | Хокей | Champion.com.ua
Мій профіль
Митрофанов переміг Байфілда та здобув пояс WBO Oriental
Вчора 22:11 1874
НХЛ має розпочати сезон 13 січня
Сьогодні 09:10 188
NAVI розгромили OG і стали чемпіонами OGA Dota Pit 4
Сьогодні 08:53 253
Головкін нокаутував Шеремету та захистив пояса IBF та IBO
Сьогодні 08:24 1043
Митрофанов - Байфілд: Як це було
Вчора 22:10 6005
Манчестер Сіті може продати Зінченка у січні
Вчора 21:14 1479
Коваленко узгодив контракт з Аталантою
Вчора 20:02 2627
Ломаченко: Я готовий битися з Хейні
Вчора 19:48 4012 1
Українець Крикля захистив титул чемпіона ONE з кікбоксингу
Вчора 19:14 1389
Шевченко: В історії футболу були кращі нападники, ніж я
Вчора 18:59 2478
Блоги
Красномовна реакція Роналду на виграш Левандовського призу найкращому гравцю року
Красномовна реакція Роналду на виграш Левандовського призу найкращому гравцю року Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:49 30
Чергова бійка в УХЛ. Хокеїсти Дніпра і Донбасу виявили сильнішого в кулачному бою
Чергова бійка в УХЛ. Хокеїсти Дніпра і Донбасу виявили сильнішого в кулачному бою Valeriy Ruchka
Вчора 22:29 353
Президент Вольфсберга програв парі гравцям команди та став лисим
Президент Вольфсберга програв парі гравцям команди та став лисим Valeriy Ruchka
Вчора 19:22 515
Український чемпіон тріумфально повернувся в спорт після страшної аварії
Український чемпіон тріумфально повернувся в спорт після страшної аварії Valeriy Ruchka
Вчора 18:23 1132
FIFA назвала лучшего игрока года
FIFA назвала лучшего игрока года Дима Копий
Вчора 16:46 874 7
Українець Побережець у фантастичному стилі нокаутував росіянина на турнірі ACA115
Українець Побережець у фантастичному стилі нокаутував росіянина на турнірі ACA115 Андрій Твердохліб
17.12.2020 19:39 1960
Піжон дня. Форвард Ювентуса виставив себе на посміховисько в матчі з Аталантою
Піжон дня. Форвард Ювентуса виставив себе на посміховисько в матчі з Аталантою Андрій Твердохліб
17.12.2020 19:30 3524 1
Курйоз дня. Ексфутболіст Ліверпуля забив вишуканий автогол
Курйоз дня. Ексфутболіст Ліверпуля забив вишуканий автогол Андрій Твердохліб
17.12.2020 16:53 1014
Скрєпний Газпром: у чемпіонаті Росії виник грандіозний скандал
Скрєпний Газпром: у чемпіонаті Росії виник грандіозний скандал Андрій Твердохліб
17.12.2020 13:00 2518
ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Ольга Харлан
ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Ольга Харлан Андрій Твердохліб
17.12.2020 09:55 1053
Дівчина дня. Запальна українська чемпіонка з шикарною зовнішністю та вогняними формами
Дівчина дня. Запальна українська чемпіонка з шикарною зовнішністю та вогняними формами Андрій Твердохліб
17.12.2020 09:26 5345
Володимир Зеленський зіграв у настільний теніс, на роялі виходило значно краще
Володимир Зеленський зіграв у настільний теніс, на роялі виходило значно краще Андрій Твердохліб
17.12.2020 08:04 883
Яремчук знову забиває за Гент у чемпіонаті Бельгії
Яремчук знову забиває за Гент у чемпіонаті Бельгії Андрій Твердохліб
17.12.2020 07:52 4331
Відео дня. В день народження Мілана: найкращі голи Шевченка за россонері
Відео дня. В день народження Мілана: найкращі голи Шевченка за россонері Valeriy Ruchka
16.12.2020 22:31 758
Ракицький гарматним ударом забив московському Спартаку
Ракицький гарматним ударом забив московському Спартаку Valeriy Ruchka
16.12.2020 21:47 1721
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:49 Блог Красномовна реакція Роналду на виграш Левандовського призу найкращому гравцю року 41
10:39 Футбол Блан може очолити клуб з Катару 121
10:25 Бокс Головкін - Шеремета: відео бою 660
10:11 Футбол Вест Гем може підписати півзахисника Спартака Крала 308
09:55 Футбол Дніпро програв суд Палмейрасу щодо трансферу Ежидіо 392
09:39 Бокс Головкін: Я відкритий до поєдинку проти переможця бою Канело - Сміт 554
09:26 Футбол Макаренко увійшов до збірної 18-го туру чемпіонату Бельгії за версією VP 438
09:10 Хокей НХЛ має розпочати сезон 13 січня 188
08:53 Кіберспорт NAVI розгромили OG і стали чемпіонами OGA Dota Pit 4 253
08:40 Футбол Шевченко: Мілану буде дуже важко утримати перше місце 716
08:24 Бокс Головкін нокаутував Шеремету та захистив пояса IBF та IBO 1043
08:08 Футбол Атлетік – Уеска 2:0. Огляд матчу 786
18 Грудня 2020
23:55 Футбол Атлетік вирвав перемогу в Уески у 14 турі Ла-Ліги 2449
23:40 Футбол Вірт назвав преміальні Вереса за прохід Зорі у Кубку України 2859
23:23 Футбол Уніон несподівано переміг Боруссію Д у 13 турі Бундесліги 2511
23:11 Футбол Фехервар з ефектним голом Петряка розгромив Кішварду 2617
22:59 Футбол Ібрагімович вибув до кінця року 3173
22:45 Бокс Альварес і Сміт показали однакову вагу 2172
22:30 Боротьба Михайлов та Оганнесян вибороли бронзу на Кубку світу 2638
22:29 Блог Чергова бійка в УХЛ. Хокеїсти Дніпра і Донбасу виявили сильнішого в кулачному бою 353
22:11 Бокс Митрофанов переміг Байфілда та здобув пояс WBO Oriental 1874
22:10 Бокс Митрофанов - Байфілд: Як це було 6005
21:59 Баскетбол Прометей розібрався із Черкаськими Мавпами у Суперлізі 2474
21:48 Футбол Збірна України може зіграти товариський матч з Хорватією 2584
21:29 Санний спорт Гераскевич став 11 на етапі Кубка світу в Інсбруку 2495

НХЛ має розпочати сезон 13 січня

Сьогодні 09:10 188 0
Через обмеження на пересування між Канадою та США всі канадські клуби зіграють у одному дивізіоні
НХЛ має розпочати сезон 13 січня
#НХЛ

Джерело - офіційний сайт НХЛ.

НХЛ та Асоціація гравців досягли попередньої домовленості щодо організації сезону-2020/21.

Про це повідомляє офіційний сайт хокейної ліги.

Регулярний чемпіонат повинен стартувати 13 січня. Кожна команда проведе по 56 ігор. Всі матчі будуть відбуватися всередині дивізіонів. Їх склад буде змінений через ситуацію з пандемією коронавіруса.

Через обмеження на пересування між Канадою та США всі канадські клуби зіграють у одному дивізіоні

У плей-оф будуть виходити по 4 команди з кожного дивізіону, перші два раунди Кубка Стенлі гратимуться всередині дивізіонів.

Тренувальні табори повинні відкритися 3 січня. При цьому 7 команд, які не вийшли в плей-оф-2020 року, можуть почати збори 31 грудня.

Виставкові матчі не проводитимуться, команди відразу почнуть регулярний чемпіонат.

Нагадаємо, НХЛ хоче вакцинувати всіх гравців до початку сезону.

Раніше, НХЛ відклала старт сезону.

Коментарі ()