Через обмеження на пересування між Канадою та США всі канадські клуби зіграють у одному дивізіоні

Джерело - офіційний сайт НХЛ.

НХЛ та Асоціація гравців досягли попередньої домовленості щодо організації сезону-2020/21.

Про це повідомляє офіційний сайт хокейної ліги.

Регулярний чемпіонат повинен стартувати 13 січня. Кожна команда проведе по 56 ігор. Всі матчі будуть відбуватися всередині дивізіонів. Їх склад буде змінений через ситуацію з пандемією коронавіруса.

Через обмеження на пересування між Канадою та США всі канадські клуби зіграють у одному дивізіоні

У плей-оф будуть виходити по 4 команди з кожного дивізіону, перші два раунди Кубка Стенлі гратимуться всередині дивізіонів.

Тренувальні табори повинні відкритися 3 січня. При цьому 7 команд, які не вийшли в плей-оф-2020 року, можуть почати збори 31 грудня.

Виставкові матчі не проводитимуться, команди відразу почнуть регулярний чемпіонат.

Нагадаємо, НХЛ хоче вакцинувати всіх гравців до початку сезону.

Раніше, НХЛ відклала старт сезону.