 Білий Барс - Краматорськ 2:5: огляд матчу. ВІДЕО | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
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#Краматорськ, #Білий Барс

Джерело - Чемпіон.

У матчі 20-го туру УХЛ Білий Барс програв Краматорську.

Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
20 тур, 23 грудня

Білий Барс - Краматорськ 2:5 (2:1, 0:3, 0:1)

Шайби: 1:0 - 0:36 Благой (Бородай, Качан), 1:1 - 03:28 Пахмурін (Полухін, Золотухін), 2:1 - 04:21 Грабовецький (Ядловський, Даниленко), 2:2 - 23:12 Карпенко (Гринь, Сурсов), 2:3 - 29:49 Столяренко (Гринь, Сурсов), 2:4 - 30:32 Ципнятов (Золотухін), 2:5 - 52:31 Карпенко (Столяренко, Полухін).

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