Білий Барс програв Краматорську у 20 турі УХЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 20-го туру УХЛ Білий Барс приймав Краматорськ.
Гості святкували вольову перемогу - 5:2.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
20 тур, 23 грудня
Білий Барс - Краматорськ 2:5 (2:1, 0:3, 0:1)
Шайби: 1:0 - 0:36 Благой (Бородай, Качан), 1:1 - 03:28 Пахмурін (Полухін, Золотухін), 2:1 - 04:21 Грабовецький (Ядловський, Даниленко), 2:2 - 23:12 Карпенко (Гринь, Сурсов), 2:3 - 29:49 Столяренко (Гринь, Сурсов), 2:4 - 30:32 Ципнятов (Золотухін), 2:5 - 52:31 Карпенко (Столяренко, Полухін).
Раніше, Кременчук відзаявив нападника Волкова.