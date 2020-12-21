Сокіл підписав чемпіона МХЛ

Київський клуб поповнив склад 25-річним захисником

Джерело - УХЛ.

Київський Сокіл уклав контракт із захисником Валерієм Бєлінським.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Вихованець школи омського Авангарду грав в яструбів в МХЛ-Б, а в сезоні 2014/15 перейшов в нижегородську Чайку, з якою став чемпіоном МХЛ.

Також в Молодіжній хокейній лізі Бєлінський виступав за МХК Динамо. Всього в МХЛ захисник провів 90 матчів, набрав 14 (2+12) очок при показнику корисності +10.

Сезон 2017/18 Валерій Бєлінський провів в ЦСК ВВС в ВХЛ - 9 матчів, 1 очко. У минулому сезоні хокеїст виступав в казахському Теміртау, набрав 12 (3+9) очок в 51 матчі при показнику корисності -15.

За Сокіл захисник виступатиме під 13 номером.

Нагадаємо, Сокіл на характері переміг Крижаних Вовків у 19 турі УХЛ.