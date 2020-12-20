Сокіл на характері переміг Крижаних Вовків у 19 турі УХЛ

Гості святкували вольову перемогу, програючи 0:3

Джерело - Чемпіон.

У матчі 19-го туру УХЛ Сокіл на виїзді переграв Крижаних Вовків.

По ходу зустрічі гості програвали з рахунком 0:3, але змогли проявити характер і переломити хід гри.

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19 тур, 20 грудня

Крижані Вовки - Сокіл 3:6 (2:0, 1:2, 0:4)

Шайби: 1:0 - Анкундинов (Кіча), 07:56; 2:0 - Хеффернан (Панков - Сурін), 18:52; 3:0 - Хеффернан (Панков - Сурін), 20:17; 3:1 - Рубан (Ступак), 28:02; 3:2 - Павленко (Морозов - Сисак), 30:48; 3:3 - Олендаренко (Морозов), 40:23; 3:4 - Смирнов (Рубан - Міхнов), 51:22; 3:5 - Голубич (Павленко - Рубан), 54:02; 3:6 - Павленко (Морозов - Пойманов), 59:53.

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