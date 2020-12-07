НХЛ відклала старт сезону

У НХЛ зіграють скорочений сезон

НХЛ планувала розпочати регулярний сезон 2020/21 1 січня і зіграти стандартні 82 матчі для кожної команди, але вкластися в терміни Ліга не встигне.

Про це повідомляє NBC Sports.

Керівництво заявило, що потрібно ще трохи часу, щоб підготувати старт сезону. За інформацією ЗМІ, регулярка не почнеться раніше 15-го січня, а кожна команда зіграє в кращому випадку 52-56 матча.

НХЛ хоче закінчити сезон в липні, щоб уже чемпіонат 2021/22 почати в жовтні і провести звичайний повноцінний сезон.

Раніше повідомлялося, що НХЛ може відкласти старт сезону до 1 лютого.