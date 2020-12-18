Федерація хокею України вибрала нового президента

Посаду посів Георгій Зубко

Новим президентом Федерації хокею України обраний Георгій Зубко.

Про це повідомляє пресслужба організації.

За нього проголосував 31 делегат.

Зубко замінить на цій посаді Анатолія Брезвіна. З 2016 по 2020 рік Зубко був віцепрезидентом ФХУ.

Вибори президента організації відзначилися скандалом тому, що до участі у виборах не допустили відомого в минулому хокеїста Олексія Житника, який зараз працює в ХК Сокіл.

Клуби УХЛ вимагали допустити Житника до виборів і зайнятися реорганізацією Федерації хокею України.