Скандал в українському хокеї. Олімпійському чемпіону не дозволяють висувати кандидатуру на пост очільника ФХУ

Джерело - Чемпіон.

Федерація хокею України виступила з офіційною заявою, щодо кандидатів на посаду очільника організації. У якій, зокрема, зазначається, що президент МХК Сокіл Олексій Житник не має права балотуватися на посаду президента Федерації. Причиною є порушення чинного регламенту, за яким кандидатів мають висувати регіональні осередки, а в Житника такої підтримки немає. Проте, як стало відомо Чемпіону, Житника підтримує підрозділ ФХУ В київській області.

Як зазначив у коментарі Чемпіону юрист Юрій Юрченко, дана заява свідчить про не бажання президента ФХУ Анатолія Брезвіна мати конкурента для свого ставленика Георгія Зубка на Виборчій Конференції ФХУ, а підпорядковані Федераціі - обласні підрозділи будуть все робити, щоб не допустити до участі у виборах Житника, щоб зробити вибори безальтернативними.

Також юрист зуважив, що цілком можливо, що справа перейде в юридичну площину та навряд обійдеться без судових тяганин.

Нагадаємо, Звітно-виборча конференція запланована на 18 грудня поточного року. Чинний очільник ФХУ Анатолій Брезвін займає свою посаду з 2006 року.