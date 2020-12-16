Кременчук розгромив Крижаних Вовків в УХЛ

Джерело - Чемпіон.
Кременчук приймав Крижаних Вовків у рамках 18 туру регулярного чемпіонату української хокейної ліги.
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Господарі здобули розгромну перемогу з рахунком 6:1 і перервали трьох матчеву серію поразок.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
18 тур, 16грудня
Кременчук - Крижані Вовки 6:1 (3:0, 3:0, 0:1)
Шайби: 1:0 - 4:12 Дубінін, 2:0 - 8:16 Дубінін, 3:0 - 14:35 Пукс, 4:0 - 30:16 Толстушко, 5:0 - 35:38 Денискін, 6:0 - 36:04 Григорян, 6:1 - 53:02 Павлов
Нагадаємо, НХЛ хоче вакцинувати всіх гравців до початку сезону.