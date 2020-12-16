Кременчук розгромив Крижаних Вовків в УХЛ

Кременчук перервав трьох матчеву серію поразок

Джерело - Чемпіон.

Кременчук приймав Крижаних Вовків у рамках 18 туру регулярного чемпіонату української хокейної ліги.

Читайте також: ЮКІ - Історія перемог вільних українців: цікаві факти про фільм

Господарі здобули розгромну перемогу з рахунком 6:1 і перервали трьох матчеву серію поразок.

Українська хокейна ліга

Регулярний чемпіонат

18 тур, 16грудня

Кременчук - Крижані Вовки 6:1 (3:0, 3:0, 0:1)

Шайби: 1:0 - 4:12 Дубінін, 2:0 - 8:16 Дубінін, 3:0 - 14:35 Пукс, 4:0 - 30:16 Толстушко, 5:0 - 35:38 Денискін, 6:0 - 36:04 Григорян, 6:1 - 53:02 Павлов

Нагадаємо, НХЛ хоче вакцинувати всіх гравців до початку сезону.