Господарі закинули 5 сухих шайб у ворота Кременчука

Джерело - Чемпіон.

У матчі 16-го туру УХЛ Донбас зустрічався з Кременчуком.

Матч завершився впевненою перемогою срібного призера тогорічного сезону над чемпіоном - Донбас переміг Кременчук з рахунком 5:0.

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Регулярний чемпіонат

16 тур, 9 грудня

Донбас - Кременчук 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Шайби: 1:0 - Мілєхін (Карамнов - Кобелєв), 11:57; 2:0 - Туркін (Монс - Пангелов-Юлдашев), 17:54; 3:0 - Сігарьов (Шишлянніков), 23:57; 4:0 - Тунхузін (Бірюков), 34:24; 5:0 - Монс (Пангелов-Юлдашев - Пересунько), 40:35.

Раніше, Краматорськ зробив неймовірний камбек та переграв Сокіл у 16 турі УХЛ.