Краматорськ зробив неймовірний камбек та переграв Сокіл у 16 турі УХЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 16-го туру УХЛ Краматорськ приймав київський Сокіл.
Господарі святкували складну перемогу з рахунком 5:4.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
16 тур, 9 грудня
Краматорськ - Сокіл 5:4 (1:3, 2:1, 2:0)
Шайби: 1:0 - Ципнятов (Панков, Жвачкін), 7:00; 1:1 - Гильманов (Смирнов, Кузьменко), 10:45; 1:2 - Рубан (Платонов, Німенко), 15:39; 1:3 - Сисак (Павленко), 17:11; 1:4 - Симчук (Фірсов), 24:46; 2:4 - Геворкян (Полухін, Халін), 29:33; 3:4 - Карпенко (Люльчук, Кривошапкин), 31:04; 4:4 - Жвачкін (Подзіньш, Ципнятов, більш.), 44:32; 5:4 - Золотухін (Жвачкін, Ципнятов), 50:36.
Раніше, Сокіл дозаявив колишнього захисника Дніпра.