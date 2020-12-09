 Краматорськ - Сокіл 5:4: огляд матчу. ВІДЕО | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
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Краматорськ - Сокіл 5:4. Огляд матчу

Сьогодні 18:41 512 0
Переможну шайбу на свій рахунок записав Іван Золотухін
Краматорськ - Сокіл 5:4. Огляд матчу
#Краматорськ, #Сокіл

Джерело - Чемпіон.

У матчі 16-го туру УХЛ Краматорськ з Соколом зробив неймовірний камбек.

Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
16 тур, 9 грудня

Краматорськ - Сокіл 5:4 (1:3, 2:1, 2:0)

Шайби: 1:0 - Ципнятов (Панков, Жвачкін), 7:00; 1:1 - Гильманов (Смирнов, Кузьменко), 10:45; 1:2 - Рубан (Платонов, Німенко), 15:39; 1:3 - Сисак (Павленко), 17:11; 1:4 - Симчук (Фірсов), 24:46; 2:4 - Геворкян (Полухін, Халін), 29:33; 3:4 - Карпенко (Люльчук, Кривошапкин), 31:04; 4:4 - Жвачкін (Подзіньш, Ципнятов, більш.), 44:32; 5:4 - Золотухін (Жвачкін, Ципнятов), 50:36.

Раніше, Сокіл дозаявив колишнього захисника Дніпра.

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