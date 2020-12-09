Сокіл дозаявив колишнього захисника Дніпра

Кругляков продовжить кар'єру в київському клубі

Джерело - УХЛ.

Київський Сокіл уклав контракт із захисником Микитою Кругляковим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

19-річний уродженець Херсона починав кар'єру в рідному клубі, за який виступав в дитячо-юнацьких командах. У сезоні 2018/19 дебютував в національній першості, виступав за Дніпро аж до кінця листопада 2020 року.

За цей час Кругляков зіграв 40 матчів в чемпіонаті УХЛ, набрав 3 (1+2) очки при показнику корисності +7, ставав срібним та бронзовим призером Ліги.

У юніорської збірної України Микита Кругляков зіграв на двох чемпіонатах світу, в сезоні 2017/18 ставав Чемпіоном світу в Дивізіоні 1Б. У сезоні 2019/20 з молодіжної збірної України став бронзовим призером Чемпіонату світу в Дивізіоні 1Б.

За Сокіл захисник виступатиме під 81 номером.

Раніше, капітан Маріуполя вказав на необхідність змін у ФХУ.