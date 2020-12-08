Капітан Маріуполя: Поміняти президента ФХУ потрібно було вже давно

Нападник і капітан Маріуполя Володимир Чердак вказав на необхідність змін у ФХУ

Про це розповів сам хокеїст.

"Я вважаю, що в Федерації давно назрівали зміни і не розумію, чому вони досі не відбулися. Поміняти президента ФХУ потрібно було вже давно, якщо немає результату.

Актуально: Скандал в українському хокеї. Клуби погрожують зупинкою чемпіонату

Як гравець збірної не відчув на собі ніяких змін. Хлопці, з якими я спілкуюся в Харкові, з тренерами, і вони розповідають, що для дитячого спорту нічого не робиться. Тільки батьки, або місто можуть чимось допомагати, а ФХУ дуже мало робить.

Я вважаю, що давно назріли зміни. Нехай на мене не ображаються люди з Федерації, оскільки там є ті, хто дійсно виконує свою роботу якісно. Але верхівку давно потрібно було змінити", - сказав Чердак.