Капітан Маріуполя: Поміняти президента ФХУ потрібно було вже давно

Джерело - xsport.ua.
Нападник і капітан Маріуполя Володимир Чердак вказав на необхідність змін у ФХУ
Про це розповів сам хокеїст.
"Я вважаю, що в Федерації давно назрівали зміни і не розумію, чому вони досі не відбулися. Поміняти президента ФХУ потрібно було вже давно, якщо немає результату.
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Як гравець збірної не відчув на собі ніяких змін. Хлопці, з якими я спілкуюся в Харкові, з тренерами, і вони розповідають, що для дитячого спорту нічого не робиться. Тільки батьки, або місто можуть чимось допомагати, а ФХУ дуже мало робить.
Я вважаю, що давно назріли зміни. Нехай на мене не ображаються люди з Федерації, оскільки там є ті, хто дійсно виконує свою роботу якісно. Але верхівку давно потрібно було змінити", - сказав Чердак.