Джерело - Чемпіон.
Захисник Кирило Фроленко став гравцем клубу УХЛ Маріуполь.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Він замінив у заявці клубу Валентина Сірченка, з яким нещодавно було розірвано угоду.
26-річний Фроленко поточний сезон починав у складі Крижаних Вовків. Крім того, протягом своєї кар'єри він виступав за Львів, АТЕК, Білий Барс, Донбас і Кременчук.
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Варто відзначити, що в сезонах 2016/17 і 2017/18 захисник не грав на професійному рівні.
Раніше, капітан Маріуполя вказав на необхідність змін у ФХУ.