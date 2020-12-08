Новачок замінив у заявці клубу Сірченка

Джерело - Чемпіон.

Захисник Кирило Фроленко став гравцем клубу УХЛ Маріуполь.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Він замінив у заявці клубу Валентина Сірченка, з яким нещодавно було розірвано угоду.

26-річний Фроленко поточний сезон починав у складі Крижаних Вовків. Крім того, протягом своєї кар'єри він виступав за Львів, АТЕК, Білий Барс, Донбас і Кременчук.

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Варто відзначити, що в сезонах 2016/17 і 2017/18 захисник не грав на професійному рівні.

Раніше, капітан Маріуполя вказав на необхідність змін у ФХУ.