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УХЛ визначила найкращих гравців тижня

Вчора 22:40 815 0
УХЛ продовжує відзначати зірок минулого ігрового тижня
УХЛ визначила найкращих гравців тижня
#Кременчук, #Дніпро, #Сокіл

Джерело - УХЛ.

Українська хокейна ліга продовжує відзначати найкращих хокеїстів минулого ігрового тижня чемпіонату, які протягом попередніх семи днів проявили себе з найкращого боку, показали свої найсильніші ігрові якості і стали запорукою перемог своїх команд в минулих матчах.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Першою зіркою минулого тижня став голкіпер Дніпра Олександр Хомутов. У двох матчах голкіпер здобув одну перемогу над Маріуполем, записавши на свій рахунок перший шатаут в сезоні.  У двох поєдинках минулого тижня воротар щук відбив  51 кидок і пропустив 2 шайби, заробивши коефіцієнт надійності 1.01.

Другим найкращим гравцем минулого тижня вдруге поспіль став білоруський захисник Сокола Павло Голубич. У двох переможних матчах минулого тижня проти Дніпра і Кременчука хокеїст відзначився 2 (2+0) балами і показником корисності +2. Варто відзначити, що обидві шайби захисник закинув у ворота кременчужців, коли його команда поступалася 0:2. 

Третьою зіркою минулого тижня став новий форвард Крижаних Вовків  Андрій Анкудінов. 

Нагадаємо, Сокіл в овертаймі дотиснув Кременчук.

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