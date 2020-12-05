Сокіл в овертаймі дотиснув Кременчук в УХЛ

Четверта поспіль перемога Сокола у регулярному чемпіонаті

Джерело - Чемпіон.

Сокіл у 14 турі УХЛ обіграв Кременчук.

Доля матчу вирішилась в овертаймі, де шайба Рубан принесла киянам перемогу.

Після 14 туру Сокіл піднявся на другу сходинку у турнірній таблиці, з відставанням на 1 бал від Донбасу.

Чемпіонат України - УХЛ

14 тур, 05 грудня

Сокіл – Кременчук 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 1:0)

Шайби: 0:1 Тютченко (Кисельов, Серанов), 30:35; 0:2 Денискин (Хрішпенц, Дубінін), 36:55; 1:2 Голубич (Олендаренко), 38:41; 2:2 Голубич (Німенко, Сиротенко), 3:2 Рубан (Гильманов), 62:30.

Раніше, Крижані Вовки у напруженому матчі перемогли Білий Барс в УХЛ.