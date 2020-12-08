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Краматорськ підписав нападника з чемпіонату Казахстану

Сьогодні 16:10 309 0
Золотухін поповнив склад дебютанта УХЛ
Краматорськ підписав нападника з чемпіонату Казахстану
#Краматорськ, #УХЛ

Джерело - УХЛ.

Краматорськ уклав контракт з нападником  Іваном Золотухіним.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Більшу частину кар'єри 28-річний нападник провів у Казахстані. У минулому сезоні Золотухін грав за Теміртау (58 матчів, 25 очок), а сезон 2020/21 починав в Бейбариса.

Також раніше форвард виступав у Алмати та Іртиші. Всього в 254 матчах чемпіонату Казахстану  Іван Золотухін набрав 75 (28 + 47) очок при показнику корисності -5.

У сезоні 2018/19 нападник грав за Дніпро, з яким став срібним призером чемпіонату УХЛ. У 53 матчах за херсонців Золотухін набрав 36 (13 + 23) очок при показнику корисності +12.

У складі Краматорська хокеїст буде виступати під 24 номером.

Також Краматорськ відзаявив нападника  Дениса Василенкова. У матчах чемпіонату форвард не набирав очок.

Нагадаємо, Сокіл в овертаймі дотиснув Кременчук.

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