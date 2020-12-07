Маріуполь підписав російського форварда

Джерело - Чемпіон.
Маріуполь підписав контракт з російським форвардом Дмитром Лихачовим.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Протягом останніх трьох років Лихачов грав в чемпіонаті Швеції за Калікс і Осбі. У минулому сезоні нападник набрав 15 очок в 26 матчах другого шведського дивізіону.
Маріуполь проводить дебютний сезон в Українській хокейній лізі. Після 14 турів команда Олександра Сеуканда з шістьма очками займає передостаннє місце в турнірній таблиці.
Нагадаємо, Сокіл в овертаймі дотиснув Кременчук.