Донбас знищив Краматорськ у 14 турі УХЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 14-го туру УХЛ Краматорськ приймав Донбас.
Гості святкували впевнену перемогу з рахунком 6:1.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
14 тур, 6 грудня
Краматорськ - Донбас 1:6 (0:3, 0:2, 1:1)
Шайби: 0:1 - Милехін (Туркін), 02:43; 0:2 - Сігарьов (Бирюков), 03:41; 0:3 - Сігарьов (Бірюков), 12:48; 0:4 - Монс (Туркін, Пересунько), 27:43; 0:5 - Монс (Карамнов, Бірюков), 37:22; 0:6 - Шишлянніков (Бірюков), 41:51; 1:6 - Столяренко, 53:00;
Нагадаємо, Сокіл в овертаймі дотиснув Кременчук.