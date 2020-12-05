 Крижані Вовки у напруженому матчі перемогли Білий Барс в УХЛ | Хокей | Champion.com.ua
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Крижані Вовки у напруженому матчі перемогли Білий Барс в УХЛ

Сьогодні 15:14 484 0
Поєдинок завершився з рахунком 5:4
Крижані Вовки у напруженому матчі перемогли Білий Барс в УХЛ
#Крижані Вовки, #Білий Барс, #УХЛ

Джерело - Чемпіон.

Крижані Вовки приймали Білий Барс у першому матчі 14-го туру української хокейної ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 5:4 на користь господарів. Вовки перервали шестиматчеву серію поразок.

Чемпіонат України - УХЛ
14 тур, 05 грудня

Крижані Вовки - Білий Барс 5:4 (2:2, 3:1, 0:1)

Шайби: 0:1 - 7:18 Тищенко, 1:1 - 09:30 Анкудінов,  1:2 - 13:42 Даниленко,  2:2 - 14:52 Хеффернан,  3:2 - 24:29 Карпов,  3:3 - 27:20 Удовиченко,  4:3 - 31:57 Анкудінов,  5:3 - 38:39; Кіча,  5:4 - 54:59 Мороз

Нагадаємо, перший канадський хокеїст в історії УХЛ відзначився дебютним голом.

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