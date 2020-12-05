Крижані Вовки у напруженому матчі перемогли Білий Барс в УХЛ

Джерело - Чемпіон.
Крижані Вовки приймали Білий Барс у першому матчі 14-го туру української хокейної ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 5:4 на користь господарів. Вовки перервали шестиматчеву серію поразок.
Чемпіонат України - УХЛ
14 тур, 05 грудня
Крижані Вовки - Білий Барс 5:4 (2:2, 3:1, 0:1)
Шайби: 0:1 - 7:18 Тищенко, 1:1 - 09:30 Анкудінов, 1:2 - 13:42 Даниленко, 2:2 - 14:52 Хеффернан, 3:2 - 24:29 Карпов, 3:3 - 27:20 Удовиченко, 4:3 - 31:57 Анкудінов, 5:3 - 38:39; Кіча, 5:4 - 54:59 Мороз
Нагадаємо, перший канадський хокеїст в історії УХЛ відзначився дебютним голом.