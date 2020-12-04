Визначено найкращих гравців старту УХЛ

Кубрицький, Дорофєєв і Сигарьов є найкращими

Джерело - УХЛ.

Українська хокейна ліга визначила найкращих гравців чемпіонату у жовтні та листопаді.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Найкращим воротарем на старті сезону став голкіпер Сокола Дмитро Кубрицький. У 9 матчах 18-річний воротар відбив 93,5% кидків при показнику надійності 1.58.

Найкращим захисником періоду став гравець Дніпра Сергій Дорофєєв.

Найкращим нападником першого ігрового відрізка став форвард Донбасу Андрій Сигарьов, що є також найкращим бомбардиром Ліги. У 12 матчах хокеїст набрав 24 (13+11) очки при показнику корисності +15.

Автором кращої шайби місяці також став Андрій Сигарьов.

Раніше, Дніпро відзаявив нападника та капітана команди.