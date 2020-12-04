Визначено найкращих гравців старту УХЛ

Джерело - УХЛ.
Українська хокейна ліга визначила найкращих гравців чемпіонату у жовтні та листопаді.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Найкращим воротарем на старті сезону став голкіпер Сокола Дмитро Кубрицький. У 9 матчах 18-річний воротар відбив 93,5% кидків при показнику надійності 1.58.
Найкращим захисником періоду став гравець Дніпра Сергій Дорофєєв.
Найкращим нападником першого ігрового відрізка став форвард Донбасу Андрій Сигарьов, що є також найкращим бомбардиром Ліги. У 12 матчах хокеїст набрав 24 (13+11) очки при показнику корисності +15.
Автором кращої шайби місяці також став Андрій Сигарьов.
Раніше, Дніпро відзаявив нападника та капітана команди.