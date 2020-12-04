Дніпро відзаявив нападника та капітана команди

Зайцев і Макаров залишили клуб

Джерело - УХЛ.

Херсонський Дніпро виключив зі свого списку найрезультативнішого нападника Олексія Зайцева і захисника Дениса Макарова.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Макаров поповнив склад щук в півфіналі плей-оф з донеччанами - в 6 іграх захисник набрав 5 (4+1) очок при показнику корисності +10. У 13 турах п'ятого сезону чемпіонату УХЛ капітаном херсонців закинув 6 шайб і віддав 6 гольових передач. Таким чином Макаров став другим за результативністю захисником в загальній гонці серед захисників УХЛ.

Раніше, Донбас здолав Білий Барс у 13 турі УХЛ.