Джерело - УХЛ.
Донбас підписав контракт з російським захисником Станіславом Тунхузіним.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Деталі угоди з 30-річним росіянином не повідомляються.
Протягом кар'єри Тунхузін провів 633 матчі в ВХЛ, набрав 179 (62+117) очок. Захисник виступав за пермський Молот, Іжсталь, Супутник, Буран, Торпедо (Усть-Каменогорськ), Рубін, Саріарка.
Також Донбас виключив з заявки на сезон УХЛ голкіпера Іллю Андрюхова (3 матчі, 94,7% відбитих кидків) і захисника Єгора Кутугіна (8 поєдинків, 1 очко).
Раніше, Кременчук знищив Маріуполь у 13 турі УХЛ.