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Донбас підписав російського захисника

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Клуб УХЛ підписав одного гравця та відзаявив двох
Донбас підписав російського захисника
#Тунхузін, #Донбас

Джерело - УХЛ.

Донбас підписав контракт з російським захисником Станіславом Тунхузіним.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди з 30-річним росіянином не повідомляються.

Протягом кар'єри Тунхузін провів 633 матчі в ВХЛ, набрав 179 (62+117) очок. Захисник виступав за пермський Молот, Іжсталь, Супутник, Буран, Торпедо (Усть-Каменогорськ), Рубін, Саріарка.

Також Донбас виключив з заявки на сезон УХЛ голкіпера Іллю Андрюхова (3 матчі, 94,7% відбитих кидків) і захисника Єгора Кутугіна (8 поєдинків, 1 очко).

Раніше, Кременчук знищив Маріуполь у 13 турі УХЛ.

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