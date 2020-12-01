Кременчук знищив Маріуполь у 13 турі УХЛ

Джерело - Чемпіон.
У 13 турі УХЛ Кременчук вдома розібрався із Маріуполем.
Матч завершився з рахунком 8:2 на користь господарів майданчика.
Чемпіонат України - УХЛ
13 тур, 01 грудня
Кременчук - Маріуполь 8:2 (2:0, 4:0, 2:2)
Шайби: 1: 0 Орлов (Созонов), 8:43; 2: 0 Боєвих (Созонов, Пукс, більш.), 17:01; 3:0 Кисельов (Волков, Тютченко), 27:33; 4:0 Тютченко (Кисельов), 28:19; 5:0 Пукс (Боєвих), 29:18; 6:0 Денискин, 30:20; 7:0 Хрішпенц (Пукс), 40:33; 7:1 Коваленко (Горище, Сірченко), 42:45; 7:2 Корчоха, 51:44; 8:2 Коробов (Дубінін), 54:04.
Раніше, Сокіл з мінімальним рахунком обіграв Маріуполь в УХЛ.