 Донбас відігрався з 0:2 і здолав Дніпро в УХЛ | Хокей | Champion.com.ua
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Донбас відігрався з 0:2 і здолав Дніпро в УХЛ

Сьогодні 19:54 673 0
Поєдинок завершився з рахунком 6:4 на користь господарів
Донбас відігрався з 0:2 і здолав Дніпро в УХЛ
#Донбас, #Дніпро, #УХЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі восьмого туру УХЛ Донбас приймав Дніпро.

Поєдинок завершився з рахунком 6:4 на користь господарів.

У першому періоді гості змогли забити дві шайби, проте надалі Донбас захопив ініціативу в свої руки і вирвав перемогу.

Регулярний чемпіонат
8 тур, 15 листопада

Донбас - Дніпро 6:4 (0:2, 2:0, 4:2)

Шайби: 0:1 - 8:22 Воробйов, 0:2 - 10:57 Афанасьєв, 1:2 - 21:03 Шишлянніков, 2:2 - 33:13 Сигарьов,  3:2 - 40:59 Шишлянніков, 4:2 - 51:21 Шишлянніков, 4:3 - 51:50 Каракулько, 5:3 Казаковцев - 56:25, 5:4 - 58:19 Афанасьєв, 6:4 - 59:45 Монс

Нагадаємо, Краматорськ переграв Маріуполь.

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