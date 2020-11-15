Донбас відігрався з 0:2 і здолав Дніпро в УХЛ

Поєдинок завершився з рахунком 6:4 на користь господарів

Джерело - Чемпіон.

У матчі восьмого туру УХЛ Донбас приймав Дніпро.

Поєдинок завершився з рахунком 6:4 на користь господарів.

У першому періоді гості змогли забити дві шайби, проте надалі Донбас захопив ініціативу в свої руки і вирвав перемогу.

Регулярний чемпіонат

8 тур, 15 листопада

Донбас - Дніпро 6:4 (0:2, 2:0, 4:2)

Шайби: 0:1 - 8:22 Воробйов, 0:2 - 10:57 Афанасьєв, 1:2 - 21:03 Шишлянніков, 2:2 - 33:13 Сигарьов, 3:2 - 40:59 Шишлянніков, 4:2 - 51:21 Шишлянніков, 4:3 - 51:50 Каракулько, 5:3 Казаковцев - 56:25, 5:4 - 58:19 Афанасьєв, 6:4 - 59:45 Монс

Нагадаємо, Краматорськ переграв Маріуполь.