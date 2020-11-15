Краматорськ переграв Маріуполь у 8 турі УХЛ

Відбулася зустріч дебютантів УХЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі восьмого туру УХЛ Краматорськ святкував перемогу над Маріуполем.

У першому періоді гравці Краматорська закинули три шайби. Після перерви суперник зумів відіграти три шайби. У третьому періоді Подзіньш закинув шайбу і приніс перемогу Краматорську.

УХЛ

Регулярний чемпіонат

8 тур, 15 листопада

Краматорськ - Маріуполь 4:3 (3:0, 0:3, 1:0)

Шайби: 1:0 - 02:30 Грінкевич, 2:0 - 05:31 Ципнятов, 3:0 - 19:44 Ципнятов, 3:1 - 31:05 Коваленко, 3:2 - 33:10 Коваленко, 3:3 - 39:55 Ромашенко, 4:3 - 44:31 Подзіньш

Нагадаємо, Краматорськ у серії булітів переміг Дніпро у 7 турі УХЛ.