Краматорськ у серії булітів переміг Дніпро у 7 турі УХЛ

Переможець матчу визначився у серії булітів

Джерело - Чемпіон.

У матчі сьомого туру УХЛ Краматорськ зустрічався з херсонським Дніпром.

Переможець не визначився в основний та додатковий час. Потрібна була серія булітів, перемогу в якій здобув Краматорськ.

УХЛ

Регулярний чемпіонат

7 тур, 13 листопада

Краматорськ - Дніпро 4:4 (бул 2:0) (0:1, 3:2, 1:1, 0:0, 0:0)

Шайби: 0:1 - 12:57 Декало, 1:1 - 25:45 Полихін, 1:2 - 26:06 Крисанов, 2:2 - 27:56 Сурсов, 2:3 - 31:43 Крисанов, 3:3 - 34:52 Гринь, 4:3 - 43:35 Ципнятов, 4:4 - 53:39 Зайцев

Раніше, Кременчук переграв Білий Барс у 7 турі УХЛ.