Контракт росіянина коштує 15 мільйонів доларів

Джерело - Sport Arena.

Оттава Сенаторз підписала трирічний контракт з форвардом Євгеном Дадонову.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

За договором росіянин запрацює 15 мільйонів доларів.

31-річний хокеїст вийшов на ринок вільних агентів після закінчення сезону, в якому набрав 48 очок (одне - в плей-оф) в формі Флорида Пентерс.

У 2012-14 роках Дадонов виступав у Континентальній хокейній лізі в складі Донбасу, з яким сумарно приніс 77 очок (36 голів, 41 результативна передача).

На драфті 2007 року Флорида вибрала Дадонова під 71-м загальним номером. Сумарно на рівні НХЛ Євген провів 280 матчів за Пентерс.

Нагадаємо, НХЛ призначила дату для початку нового сезону.