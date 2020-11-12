Білий Барс підписав молодого нападника

У минулому сезоні Койда провів 26 матчів в чемпіонаті України U20

Джерело - УХЛ.

Білий Барс уклав контракт з 17-тирічним нападником Олександром Койдою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сезон 2019/20 форвард провів у складі Білого Барса в чемпіонаті України U20, набравши 12 (5+7) очок у 26 матчах. Також Койда був заявлений на матчі чемпіонату УХЛ, але на лід в офіційних зустрічах не виходив.

З Білим Барсом нападник вигравав чемпіонат України U19 в сезоні 2018/19, а сезоном раніше ставав бронзовим призером чемпіонату України U16.

За білоцерківців Олександр Койда виступатиме під 29 номером.

Нагадаємо, Кременчук знищив Білий Барс.