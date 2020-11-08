Краматорськ обіграв Маріуполь в матчі дебютантів УХЛ

Джерело - Чемпіон.
Маріуполь у 5 турі регулярного чемпіонату УХЛ приймав Краматорськ.
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Матч завершився мінімальною перемогою гостів з рахунком 2:1.
Завдяки перемозі, Краматорськ набирає перші очки в сезоні, і обходить в турнірній таблиці Маріуполь та Крижаних Вовків.
Чемпіонат України - УХЛ
5 тур, 08 листопада
Маріуполь - Краматорськ 1:2 (1:1; 0:1; 0:0)
Шайби: 1:0 Олійник (Коваленко, Гуров), 08:00. 1:1 Ципнятов (Сурсов), 16:57. 1:2 Сурсов (Ципнятов, Подзіньш), 31:43.
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