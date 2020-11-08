Донбас розібрався із Дніпром в УХЛ

Джерело - Чемпіон.
Дніпро у 5 турі регулярного чемпіонату УХЛ приймав Донбас.
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Матч завершився переконливою перемогою гостів з рахунком 5:2.
Чемпіонат України - УХЛ
5 тур, 08 листопада
Дніпро - Донбас 2:5 (1:3, 1:2, 0:0)
Шайби: 0:1 Захаров (Мілєхін), 7:47; 1:1 Гасніков (Вишняков), 8:04; 1:2 Буценко (Захаров), 12:11; 1:3 Коренчук (Буценко), 19:10; 1:4 Коренчук (Мілєхін, Буценко), 22:21; 2:4 Зайцев (Вишняков, Дорофєєв), 28:50; 2:5 Буценко (Коренчук, Мілєхін), 31:21;