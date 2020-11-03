В НХЛ хочуть зменшити кількість матчів

В НХЛ можуть змінити формат регулярного чемпіонату

Керівники НХЛ планують провести регулярний чемпіонат 2020/21 років в скороченому форматі.

Про це повідомляє ESPN.

НХЛ і Асоціація гравців НХЛ оголосили на початку жовтня, що вони перенесли дату початку сезону-2020/21 на 1 січня 2021 року замість початкової дати - 1 грудня.

За інформацією джерела, НХЛ планує провести скорочений сезон і замість традиційних 82 ігор буде 48 матчів регулярного чемпіонату. При цьому планується традиційний плей-оф Кубка Стенлі за участю 16 команд.

В останній раз, 48 матчів у регулярному чемпіонаті НХЛ проводилося в сезоні-2012/13, коли був оголошений локаут через недомовленість між лігою і профспілкою гравців.

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