 Сокіл на виїзді переграв Дніпро у 2 турі УХЛ | Хокей | Champion.com.ua
Мій профіль
Ференцварош - Динамо 0:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 22:00 4787
Ференцварош - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 22:00 7133
Мотор з труднощами переміг Цельє у 6 турі Ліги чемпіонів
Сьогодні 21:24 301
Ференцварош - Динамо: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 20:54 921
Усик висунув ультиматум Джошуа
Сьогодні 14:16 2479
Історія дня. Він став легендою Динамо, а закінчував ігрову і починав тренерську кар’єру в Ференцвароші
Сьогодні 11:44 7690
Ференцварош – Динамо: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 11:21 1407
П’яний гравець Металіста 1925 влаштував масштабну ДТП
Сьогодні 11:06 2355
Ювентус прийме Барселону, Манчестер Юнайтед зіграє з РБ Лейпциг. Матчі 2 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:43 463
Ференцварош – Динамо. Де дивитися матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:28 1400
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:09 Хокей Сокіл на виїзді переграв Дніпро у 2 турі УХЛ 124
22:00 Пряма трансляція Ференцварош - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE 7133
22:00 Футбол Ференцварош - Динамо 0:0. ОНЛАЙН 4787
21:53 Футбол Челсі знищив Краснодар, ПСЖ переграв Башакшехір у 2 турі Ліги чемпіонів 312
21:39 Хокей Донбас - Крижані Вовки 9:2. Огляд матчу 258
21:24 Гандбол Мотор з труднощами переміг Цельє у 6 турі Ліги чемпіонів 301
21:09 Футбол Стало відомо, коли відбудуться вибори президента Барселони 338
20:54 Футбол Ференцварош - Динамо: відео голів і огляд матчу 921
20:51 Футбол Забарний та Супряга вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Ференцварошем 619
20:40 Футбол Капелло: УЄФА дав Шахтарю перевага над Інтером 1491 3
20:25 Хокей Донбас знищив Крижаних Вовків у 2 турі УХЛ 633
20:10 Футбол Матчі Бундесліги з листопада будуть відбуватися без глядачів 468
19:55 Футбол Колишнього тренера Марселя звинуватили у вимаганні 527
19:41 Футбол На матчі Ференцварош - Динамо стадіон буде заповнений на 35 відсотків 868
19:29 Футбол Українець увійшов до тренерського штабу грецького Панатінаїкоса 1005
19:22 Пряма трансляція Зоря - Брага: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE 204
19:11 Пряма трансляція Краснодар - Челсі: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE 469
19:10 Футбол Крузейро заявив про зняття санкцій за борг перед Зорею 739
18:55 Футбол Бірмінгем може підписати контракт з Пато 712
18:49 Навколо спорту Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 161439
18:40 Футбол Шовковський стане депутатом Київської міської ради 1216
18:25 Бокс Вайлдер до 2022 року не отримає шансів на титул суперважкої ваги 1128
18:17 Блог Усик здав тест на коронавірус перед боєм з Чісорою 359
18:10 Футбол Франков: Які ж дурні у Боруссії - Реал же ніякий! 1331
17:55 Теніс Снігур залишила турнір у Стамбулі 1023

Сокіл на виїзді переграв Дніпро у 2 турі УХЛ

Сьогодні 22:09 124 0
Панченко оформив покер у звітному матчі
Сокіл на виїзді переграв Дніпро у 2 турі УХЛ
#Сокіл, #Дніпро

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру УХЛ херсонський Дніпро приймав київський Сокіл.

Гості святкували перемогу у результативному матчі - 7:4. У складі переможців покер оформив Панченко.

УХЛ
Регулярний чемпіонат
2 тур, 28 жовтня

Дніпро - Сокіл 4:7 (2:2, 1:2, 0:0)

Шайби: 0:1 - 00:15 Німенко, 1:1 - 02:46 Дорофєєв, 2:1 - 09:20 Крисанов, 2:2 - 18:50 Панченко, 2:3 - 24:52, 2:4 - 37:08 Панченко, 3:4 - 37:38 Целогородцев, 4:4 - 40:28 Крисанов, 4:5 - 43:49 Павленко, 4:6 - 45:37 Панченко, 52:56 Міхнов

Раніше, Донбас знищив Крижаних Вовків у 2 турі УХЛ.

Коментарі ()