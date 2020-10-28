Сокіл на виїзді переграв Дніпро у 2 турі УХЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі другого туру УХЛ херсонський Дніпро приймав київський Сокіл.
Гості святкували перемогу у результативному матчі - 7:4. У складі переможців покер оформив Панченко.
УХЛ
Регулярний чемпіонат
2 тур, 28 жовтня
Дніпро - Сокіл 4:7 (2:2, 1:2, 0:0)
Шайби: 0:1 - 00:15 Німенко, 1:1 - 02:46 Дорофєєв, 2:1 - 09:20 Крисанов, 2:2 - 18:50 Панченко, 2:3 - 24:52, 2:4 - 37:08 Панченко, 3:4 - 37:38 Целогородцев, 4:4 - 40:28 Крисанов, 4:5 - 43:49 Павленко, 4:6 - 45:37 Панченко, 52:56 Міхнов
Раніше, Донбас знищив Крижаних Вовків у 2 турі УХЛ.