Донбас знищив Крижаних Вовків у 2 турі УХЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі другого туру УХЛ Донбас зустрічався з Крижаними Вовками.
Господарі святкували впевнену перемогу - 9:2.
УХЛ
Регулярний чемпіонат
2 тур, 28 жовтня
Донбас - Крижані Вовки 9:2 (3:0, 3:2, 3:0)
Шайби: 1:0 - 07:22 Сігарьов, 2:0 - 13:59 Разумов, 3:0 - 18:23 Бірюков, 3:1 - 23:44 Панков, 3:2 - 28:49 Черемнов, 4:2 - 32:35 Шишлянніков, 5:2 - 36:45 Туркін, 6:2 - 38:37 Костіков, 7:2 - 42:47 Костіков, 8:2 - 52:21 Захаров, 9:2 - 57:30 Кожевніков
Раніше, Кременчук поступився Донбасу у 1 турі УХЛ.