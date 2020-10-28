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Донбас знищив Крижаних Вовків у 2 турі УХЛ

Сьогодні 20:25 632 0
Костіков оформив дубль у звітному матчі
Донбас знищив Крижаних Вовків у 2 турі УХЛ
#Крижані Вовки, #Донбас

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру УХЛ Донбас зустрічався з Крижаними Вовками.

Господарі святкували впевнену перемогу - 9:2. 

УХЛ
Регулярний чемпіонат
2 тур, 28 жовтня

Донбас - Крижані Вовки 9:2 (3:0, 3:2, 3:0)

Шайби: 1:0 - 07:22 Сігарьов, 2:0 - 13:59 Разумов, 3:0 - 18:23 Бірюков, 3:1 - 23:44 Панков, 3:2 - 28:49 Черемнов, 4:2 - 32:35 Шишлянніков, 5:2 - 36:45 Туркін, 6:2 - 38:37 Костіков, 7:2 - 42:47 Костіков, 8:2 - 52:21 Захаров, 9:2 - 57:30 Кожевніков

Раніше, Кременчук поступився Донбасу у 1 турі УХЛ.

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