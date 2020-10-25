Чемпіон України стартував з поразки у новому сезоні

Джерело - Чемпіон.
У центральному матчі першого туру УХЛ Кременчук приймав Донбас.
Нещодавно ці дві команди у семиматчевому протистоянні визначали чемпіона України минулого сезону. Тоді переміг Кременчук. Під час короткого міжсезоння Донбас постарався підсилитися, підписавши зокрема, Олександра Пересунька.
Сьогодні, у першому турі нового сезону, Донбас святкував виїзну перемогу - 3:2.
УХЛ
Регулярний чемпіонат
1 тур, 25 жовтня
Кременчук - Донбас 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)
Шайби: 0:1 - 03:18 Захаров, 1:1 - 04:41 Ворона, 1:2 - 16:06 Карамнов, 2:2 - 28:58 Сазонов, 2:3 - 30:06 Шишлянніков