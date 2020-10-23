Донбас підписав форварда збірної України

Джерело - ХК Донбас.
Нападник Олександр Пересунько продовжить кар'єру в Донбасі.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Деталі угоди з 20-річним українцем не уточнюються.
Останні три сезони Пересунько провів в американських юніорських лігах USPHL Premier і NCDC, а також в канадській QMJHL. В Україні форвард виступав за харківську Дружбу-78 і київський Беркут-2000.
Пересунько грав за юніорську і молодіжну збірну України, а минулого року дебютував у складі головної команди країни на чемпіонаті світу в Дивізіоні IB.
У фіналі плей-оф УХЛ Донбас поступився Кременчуку (рахунок у серії - 3:4). 25 жовтня команди зіграють в першому турі нової кампанії.