Донбас підписав форварда збірної України

Деталі угоди з 20-річним українцем не уточнюються

Джерело - ХК Донбас.

Нападник Олександр Пересунько продовжить кар'єру в Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди з 20-річним українцем не уточнюються.

Останні три сезони Пересунько провів в американських юніорських лігах USPHL Premier і NCDC, а також в канадській QMJHL. В Україні форвард виступав за харківську Дружбу-78 і київський Беркут-2000.

Пересунько грав за юніорську і молодіжну збірну України, а минулого року дебютував у складі головної команди країни на чемпіонаті світу в Дивізіоні IB.

У фіналі плей-оф УХЛ Донбас поступився Кременчуку (рахунок у серії - 3:4). 25 жовтня команди зіграють в першому турі нової кампанії.