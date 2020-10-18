Кременчук переміг Донбас та зрівняв рахунок у серії

Джерело - Чемпіон.
У шостому матчі фінальної серії УХЛ Кременчук на виїзді зустрічався з Донбасом.
Кременчук святкував перемогу - 2:1. У фінальній серії УХЛ Кременчук зрівняв рахунок - 3:3. Наступний матч між цими командами відбудеться у Кременчуці 20 жовтня. Початок матчу о 18:30.
УХЛ. Плей-оф
Фінал
Шостий матч, 18 жовтня
Донбас - Кременчук 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Рахунок в серії 3:3
Шайби: 0:1 - 02:51 Денискін, 0:2 - 31:20 Кисєлєв, 1:2 - 43:40 Захаров
Раніше, Донбас переміг Кременчук і вийшов уперед в серії.