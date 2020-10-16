Рахунок у серії 3:2 на користь Донбасу

Джерело - Чемпіон.

У п'ятому матчі фінальної серії УХЛ Донбас на виїзді зустрічався з Кременчуком.

Гості святкували мінімальну перемогу з рахунком 3:2. Наступний матч між цими командами відбудеться у Дружківці 18 жовтня. Початок матчу о 18:30.

УХЛ. Плей-оф

Фінал

П'ятий матч, 16 жовтня

Кременчук - Донбас 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Шайби: 1:0 - 13:22 Созонов, 1:1 - 36:24 Буценко, 1:2 - 38:05 Сігарєв, 1:3 - 44:08 Буценко, 2:3 - 59:04 Денискін

Рахунок у серії 2:3

Нагадаємо, Кременчук зрівняв рахунок у серії.